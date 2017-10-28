"Монако" в гостях разобрался с "Бордо"

В рамках 11-го тура французской Лиги 1 "Монако" на выезде уверенно обыграл "Бордо" со счётом 2:0.

"Бордо" – "Монако" - 0:2

Голы: Кейта, 57 - 0:1, Лемар, 65 - 0:2.

"Бордо": Костиль, Левчук, Пелленар, Сабали, Санкаре (Менди, 64), Вада (Плашил, 73), Тулалан, Малком, Лерагер, Камано (Жонатан Кафу, 81), де Превиль.

"Монако": Субашич, Глик, Жорже, Раджи, Жемерсон, Тилеманс, Лопеш (Диакаби, 90), Лемар (Бошилья, 90), Фабиньо, Кейта (Йоветич, 82), Моутинью.

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