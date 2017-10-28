"Монако" в гостях разобрался с "Бордо"

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"Монако" в гостях разобрался с "Бордо"

В рамках 11-го тура французской Лиги 1 "Монако" на выезде уверенно обыграл "Бордо" со счётом 2:0.

"Бордо" – "Монако" - 0:2

Голы: Кейта, 57 - 0:1, Лемар, 65 - 0:2.

"Бордо": Костиль, Левчук, Пелленар, Сабали, Санкаре (Менди, 64), Вада (Плашил, 73), Тулалан, Малком, Лерагер, Камано (Жонатан Кафу, 81), де Превиль.

"Монако": Субашич, Глик, Жорже, Раджи, Жемерсон, Тилеманс, Лопеш (Диакаби, 90), Лемар (Бошилья, 90), Фабиньо, Кейта (Йоветич, 82), Моутинью.

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1 ПСЖ 11 29
2 Монако 11 25
3 Нант 11 20
4 Лион 10 19
5 Марсель 10 18
6 ФК Кан 11 18
7 Сент-Этьен 10 17
8 Бордо 11 16
9 Монпелье 11 15
10 Генгам 11 14
11 Тулуза 10 14
12 Анжер 11 13
13 Ренн 11 12
14 Дижон 11 12
15 Труа 11 12
16 Амьен 10 10
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 11 10
19 Лилль 9 6
20 Метц 10 3
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