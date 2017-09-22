"Монако" в гостях уничтожил "Лилль"

В рамках седьмого тура французской Лиги 1 "Монако" на выезде нанёс сокрушительное поражение "Лиллю" со счётом 4:0.

"Лилль" – "Монако" - 0:4

Голы: Йоветич, 24 - 0:1, Геззаль, 30 - 0:2, Фалькао, 48 - 0:3, Фалькао, 73 (пенальти) - 0:4.

"Лилль": Меньян, Куаме, Алонсо, Иэ, Эль-Гази (Балули, 57), Амаду, Пепе, Биссума, Луис Араужо (Фараж, 46), Тиаго Майя, Бензия (Понсе, 69).

"Монако": Бенальо, Глик, Жорже, Туре, Жемерсон, Фабиньо, Моутинью, Лопеш, Геззаль (Лемар, 79), Фалькао (Каррильо, 85), Йоветич (Диакаби, 66).

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