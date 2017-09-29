"Монако" в компенсированное время упустил победу над "Монпелье"

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"Монако" в компенсированное время упустил победу над "Монпелье"

В стартовом матче восьмого тура французской Лиги 1 "Монако" на своём поле неожиданно не сумел обыграть "Монпелье".

"Монако" – "Монпелье" - 1:1

Голы: Фалькао, 38 - 1:0, Камара, 90 - 1:1.

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Туре, Жемерсон, Лопеш (Геззаль, 71), Тилеманс, Фабиньо, Лемар (Кейта, 89), Фалькао, Йоветич (Моутинью, 81).

"Монпелье": Лекомт, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Руссийон, Сессеньон, Ласн (Пирис, 89), Мбенза (Бериго, 90), Скири, Агиляр, Нинга (Камара, 73).

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2 Монако 8 19
3 Бордо 7 15
4 Сент-Этьен 7 14
5 Марсель 7 13
6 Нант 7 13
7 Лион 7 12
8 ФК Кан 7 12
9 Ницца 7 10
10 Монпелье 8 9
11 Генгам 7 9
12 Анжер 7 8
13 Труа 7 8
14 Тулуза 7 7
15 Ренн 7 6
16 Амьен 7 6
17 Дижон 7 5
18 Лилль 7 5
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