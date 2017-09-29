"Монако" в компенсированное время упустил победу над "Монпелье"

В стартовом матче восьмого тура французской Лиги 1 "Монако" на своём поле неожиданно не сумел обыграть "Монпелье".

"Монако" – "Монпелье" - 1:1

Голы: Фалькао, 38 - 1:0, Камара, 90 - 1:1.

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Туре, Жемерсон, Лопеш (Геззаль, 71), Тилеманс, Фабиньо, Лемар (Кейта, 89), Фалькао, Йоветич (Моутинью, 81).

"Монпелье": Лекомт, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Руссийон, Сессеньон, Ласн (Пирис, 89), Мбенза (Бериго, 90), Скири, Агиляр, Нинга (Камара, 73).

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