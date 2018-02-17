"Монако" в родных стенах громит "Дижон"

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"Монако" в родных стенах громит "Дижон"

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Монако" дома без проблем разобрался с "Дижоном", отгрузив в ворота соперника четыре безответных гола.

"Монако" – "Дижон" - 4:0

Голы: Кейта, 13 - 1:0, Фабиньо, 69 (пенальти) - 2:0, Лопеш, 87 - 3:0, Глик, 90 - 4:0.

"Монако": Субашич, Глик, Раджи, Сидибе, Жемерсон, Лемар, Тилеманс (Геззаль, 79), Диакаби (Лопеш, 61), Моутинью, Кейта (Пеллегри, 86), Фабиньо.

"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Розье, Джилободжи, Бальмон (Саид, 70), Абед, Слити (Лотоа, 85), Амальфитано, Квон Чхан Хун (Жанно, 61), Тавареш.

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