"Монако" в родных стенах громит "Дижон"

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Монако" дома без проблем разобрался с "Дижоном", отгрузив в ворота соперника четыре безответных гола.

"Монако" – "Дижон" - 4:0

Голы: Кейта, 13 - 1:0, Фабиньо, 69 (пенальти) - 2:0, Лопеш, 87 - 3:0, Глик, 90 - 4:0.

"Монако": Субашич, Глик, Раджи, Сидибе, Жемерсон, Лемар, Тилеманс (Геззаль, 79), Диакаби (Лопеш, 61), Моутинью, Кейта (Пеллегри, 86), Фабиньо.

"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Розье, Джилободжи, Бальмон (Саид, 70), Абед, Слити (Лотоа, 85), Амальфитано, Квон Чхан Хун (Жанно, 61), Тавареш.

Не пропустите: Малком дисквалифицирован за симуляцию. | http://soccernews.ru