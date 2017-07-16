"Монако" в товарищеском матче разошелся миром с ПСВ

Сегодня в товарищеском матче "Монако" сыграл в нулевую ничью с ПСВ из Эйндховена.

"Монако" - ПСВ - 0:0

"Монако" (стартовый состав): Субашич, Жемерсон, Жорже, Конголо, Лемар, Рони Лопеш, Мбаппе, Н'Дорам, Сидибе, Тилеманс, Фалькао.

ПСВ (стартовый состав): Зут, Ариас, Бергвейн, Бренет, Де Йонг, Изима-Мирен, Локадия, Проппер, Рамселар, Хендрикс, Швааб.

Напомним, Бакайоко скучает по "Монако". | soccernews.ru