"Монако" ведёт переговоры о трансфере двух игроков "Ювентуса"

Теги ювентусмонакоблез матюидиданиэле руганитрансферы

"Монако" ведёт переговоры о трансфере двух игроков "Ювентуса"

"Монако" хочет усилиться сразу двумя игроками туринского "Ювентуса", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, монегаски нацелились на защитника Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.

Клубы ведут переговоры о трансфере обоих футболистов. Рыночная стоимость и итальянца, и француза оценивается в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне 25-летний Ругани сыграл за "Ювентус" 20 матчей и забил 2 мяча. В активе 32-летнего Матюиди 42 игры, 3 гола и 3 ассиста.

Не пропустите: "Монако" объявил о трансфере форварда "Севильи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Матч ТВ" призывает ввести санкции в отношении "Порту"

"Матч ТВ" призывает ввести санкции в отношении "Порту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов