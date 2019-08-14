"Монако" ведёт переговоры о трансфере двух игроков "Ювентуса"

"Монако" хочет усилиться сразу двумя игроками туринского "Ювентуса", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, монегаски нацелились на защитника Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.

Клубы ведут переговоры о трансфере обоих футболистов. Рыночная стоимость и итальянца, и француза оценивается в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне 25-летний Ругани сыграл за "Ювентус" 20 матчей и забил 2 мяча. В активе 32-летнего Матюиди 42 игры, 3 гола и 3 ассиста.

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