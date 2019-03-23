"Монако" ведёт переговоры о выкупе игрока "Атлетико"

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"Монако" ведёт переговоры о выкупе игрока "Атлетико"

"Монако" хочет выкупить у "Атлетико" вингера Желсона Мартинша, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, монегаски готовы предложить за 23-летнего португальца 35 миллионов евро. Сейчас клубы ведут переговоры о трансфере.

Также на игрока "матрасников" претендует лондонский "Арсенал".

"Монако" арендовал Мартинша в январе. В активе футболиста 3 гола и 3 ассиста в 8 матчах.

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