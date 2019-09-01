"Монако" вернул Бакайоко на правах аренды

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"Монако" вернул Бакайоко на правах аренды

"Монако" арендовал хавбека "Челси" Тьемуэ Бакайоко.

Как сообщает сайт клуба, арендное соглашение рассчитано до следующего лета. При этом у французского клуба будет право выкупа 25-летнего футболиста за 35 миллионов евро.

Напомним, что до "Челси" Бакайоко с 2014 по 2017 год выступал за "Монако". В прошлом сезоне француз играл в "Милане", в составе которого провел 42 матча, забил один гол и отдал один ассист.

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