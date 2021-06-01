"Монако" включился в борьбу за Боатенга

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"Монако" включился в борьбу за Боатенга

Фото инстаграм Джерома Боатенга

"Монако" стал очередным претендентом на бывшего центрального защитника "Баварии" Джерома Боатенга.

По информации журналиста Николо Скиры, монегаски готовы предложить футболисту двухлетний контракт.

Напомним, что немец является свободным агентом, поэтому сможет перейти в любой клуб бесплатно.

32-летний Боатенг также интересен "Барселоне", "Тоттенхэму", дортмундской "Боруссии", "Роме" и "Лацио".

Не пропустите: Головин ответил на вопрос о возможном переходе в "Челси". | http://soccernews.ru
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