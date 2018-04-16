"Монако" возместит расходы своим фанатам, которые поддержали команду на матче с ПСЖ

"Монако" возместит все финансовые расходы своим болельщикам, которые посетили выездную игру 33-го тура чемпионата Франции против ПСЖ (1:7).

Напомним, что парижане в этой игре оформили чемпионский титул за пять туров до окончания сезона в Лиге 1.

"Монако" занимают второе место в турнирной таблице, отставая от чемпиона 17 очков.

Читайте: Неймар рассказал о ходе своего восстановления после травмы | soccernews.ru