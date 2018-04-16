"Монако" возместит расходы своим фанатам, которые поддержали команду на матче с ПСЖ

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"Монако" возместит расходы своим фанатам, которые поддержали команду на матче с ПСЖ"Монако" возместит все финансовые расходы своим болельщикам, которые посетили выездную игру 33-го тура чемпионата Франции против ПСЖ (1:7). 

Напомним, что парижане в этой игре оформили чемпионский титул за пять туров до окончания сезона в Лиге 1.

"Монако" занимают второе место в турнирной таблице, отставая от чемпиона 17 очков.

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Команда М О
1 ПСЖ 33 87
2 Монако 33 70
3 Лион 33 66
4 Марсель 33 66
5 Ренн 33 47
6 Ницца 33 47
7 Монпелье 33 46
8 Сент-Этьен 33 46
9 Нант 33 45
10 Бордо 33 43
11 Генгам 33 42
12 Дижон 33 42
13 Анжер 33 37
14 Амьен 33 37
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 33 34
17 Тулуза 32 30
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