"Монако" вступил в борьбу за Лаутаро Мартинеса
"Монако" претендует на форварда "Расинга" из Авельянеды Лаутаро Мартинеса, сообщает AS.
По сведениям издания, монегаски готовы выплатить полную сумму отступных за 20-летнего аргентинца в размере 9 миллионов евро.
Впрочем, фаворитом в борьбе за Мартинеса считается мадридский "Атлетико", который предлагает за футболиста 12 миллионов. | http://soccernews.ru
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