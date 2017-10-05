"Монако" вступил в борьбу за Лаутаро Мартинеса

"Монако" претендует на форварда "Расинга" из Авельянеды Лаутаро Мартинеса, сообщает AS.

По сведениям издания, монегаски готовы выплатить полную сумму отступных за 20-летнего аргентинца в размере 9 миллионов евро.

Впрочем, фаворитом в борьбе за Мартинеса считается мадридский "Атлетико", который предлагает за футболиста 12 миллионов. | http://soccernews.ru