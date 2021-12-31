"Монако" выбирает между тремя тренерами

"Монако" составил шорт-лист из специалистов, которые могут заменить у руля команды Нико Ковача.

Напомним, что хорвата уже отстранили от работы и в скором времени уволят с поста главного тренера.

По информации журналиста Санти Ауны, новым наставником монегасков, вероятно, станет Филипп Клемент.

Также "Монако" рассматривает кандидатуры Джесси Марша и Паулу Фонсеки.

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