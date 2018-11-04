"Монако" выдал худший старт сезона за последние 50 лет

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"Монако" выдал худший старт сезона за последние 50 лет

Вчера "Монако" в выездном матче уступил "Реймсу" (0:1).

Как сообщает Opta, теперь серия монегасков без побед увеличилась до 14 матчей. Отмечается, что это худший результат клуба за последние 50 лет.

В период с сентября 1968 года по январь 1969 года "Монако" имел 16 игр без побед.

После 12 туров "Монако" располагается на 19-й позиции в Лиге 1.

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