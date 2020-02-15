"Монако" выдал лучшую за почти два года победную серию в Лиге 1
В рамках 25-го тура чемпионата Франции "Монако" в родных стенах с минимальным счётом одолел "Монпелье".
Таким образом, монегаски выиграли третий подряд матч в Лиге 1. Это лучшая победная серия команды с мая 2018 года.
В текущем феврале помимо "Монпелье" были обыграны "Анжер" и "Амьен". А 21 месяц назад "Монако" брал верх над "Каном", "Сент-Этьеном" и "Труа".
Не пропустите: Васильев: "70-80 миллионов евро за Головина - адекватные деньги". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Пеле сделал заявление о состоянии своего здоровья
-
Неймар разозлил руководителей ПСЖ своей поездкой в Германию
-
Холанд стал автором очередного уникального достижения
-
"Монако" выдал лучшую за почти два года победную серию в Лиге 1
-
Дебютант казахстанской Премьер-лиги усилился экс-игроком "Зенита"
-
Названы предполагаемые финансовые потери "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков
-
"На двух стульях одной задницей": экс-боксёр Валуев высказался о ситуации с Кокориным
-
Дортмундская "Боруссия" повторила рекорд Бундеслиги
-
Главные новости дня: 14 февраля
-
Вальверде назвал фаворита в борьбе за победу в Примере
-
Тебас: "УЕФА наконец принимает решительные меры"
-
"Манчестер Сити" может лишиться очков в АПЛ
-
Гвардиола задумался над уходом из "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков
-
"Вулверхэмптон" и "Лестер" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Валенсия" и "Атлетико" завершили матч результативной ничьей
-
"Монако" переиграл "Монпелье". Головин отметился голевой передачей
-
Санчо и Холанд поучаствовали в разгроме "Айнтрахта"
-
"Рубин" мемом отреагировал на исключение "Манчестер Сити" из еврокубков
-
Торбинский перебрался в США
-
"Рома" намерена избавиться от Пасторе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Ренн
|24
|41
|4
|Лилль
|24
|40
|5
|Монпелье
|24
|37
|6
|Страсбур
|24
|36
|7
|Монако
|24
|35
|8
|Бордо
|24
|34
|9
|Лион
|23
|33
|10
|Реймс
|24
|33
|11
|Ницца
|24
|33
|12
|Нант
|24
|33
|13
|Брест
|24
|30
|14
|Анжер
|24
|30
|15
|Сент-Этьен
|24
|28
|16
|Метц
|24
|27
|17
|Дижон
|24
|25
|18
|Ним
|24
|24
|19
|Амьен
|24
|20
|20
|Тулуза
|24
|13