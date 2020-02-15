"Монако" выдал лучшую за почти два года победную серию в Лиге 1

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"Монако" выдал лучшую за почти два года победную серию в Лиге 1

В рамках 25-го тура чемпионата Франции "Монако" в родных стенах с минимальным счётом одолел "Монпелье".

Таким образом, монегаски выиграли третий подряд матч в Лиге 1. Это лучшая победная серия команды с мая 2018 года.

В текущем феврале помимо "Монпелье" были обыграны "Анжер" и "Амьен". А 21 месяц назад "Монако" брал верх над "Каном", "Сент-Этьеном" и "Труа".

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