"Монако" выиграл борьбу за Головина у трех клубов

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"Монако" выиграл борьбу за Головина у трех клубов

Стало известно, какие еще клубы претендовали на хавбека ЦСКА Александра Головина.

Сообщается, что игрок также был интересен "Наполи", "Челси" и "Эвертону".

Напомним, что Головин перейдет в "Монако" за 30 миллионов евро.

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