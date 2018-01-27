"Монако" выиграл гонку за Пеллегри

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"Монако" выиграл гонку за Пеллегри

Нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри продолжит карьеру в "Монако", сообщает Football Italia.

Монегаски выиграли гонку за 16-летним футболистом у "Ювентуса", который решил отказался от борьбы за перспективного форварда.

Отмечается, что "Монако" близок к итоговой договорённости по трансферу Пеллегри. Сумма сделки оценивается в 20-22 миллиона евро плюс бонусы.

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