"Монако" выиграл семь матчей подряд в Лиге 1

В матче 24-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграл "Ним" со счетом 4:3 и одержал седьмую победу подряд.

Ранее монегаски добились побед над "Лорьяном" (5:2), "Анжером" (3:0), "Монпелье" (3:2), "Марселем" (3:1), "Нантом" (2:1) и "Ниццей" (2:1).

После 24 туров "Монако" занимает 4-е в турнирной таблице чемпионата Франции и на четыре очка отстает от лидирующего "Лиона".

Следующий матч в Лиге 1 "Монако" проведет 14 февраля с "Лорьяном".

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