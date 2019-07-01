"Монако" выкупил права на Желсона Мартинша

Игрок "Атлетико" Желсон Мартинш продолжит карьеру в "Монако". Об этом сообщает официальный сайт мадридцев.

По данным источника, французский клуб выкупил права на футболиста у "матрасников". Стоимость сделки не оглашается.

24-летний игрок перешел в "Атлетико" летом 2018 года бесплатно, так как был свободным агентом из "Спортинга". Однако позже мадридцам все-же пришлось заплатить за Мартинша 22,5 миллиона евро по просьбе португальского клуба.

Ранее сообщалось, что "Монако" необходимо будет потратить 35 миллионов евро за трансфер футболиста.

Напомним, португалец выступал за монрегасков вторую половину минувшего сезона на правах аренды.

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