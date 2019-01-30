"Монако" вылетел из Кубка французской лиги, несмотря на гол Головина

"Монако" в серии пенальти проиграл "Генгаму" в матче 1/2 финала Кубка французской лиги.

В составе гостей отметились Рони Лопеш и Александр Головин. Красно-черные сравняли счет во втором тайме счет благодаря голам Маркуса Тюрама и Александра Менди. Однако судьбу "Монако" решила серия пенальти.

Новичок "Монако" Сеск Фабрегас провел на поле весь матч.