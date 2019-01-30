"Монако" вылетел из Кубка французской лиги, несмотря на гол Головина

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"Монако" вылетел из Кубка французской лиги, несмотря на гол Головина

"Монако" в серии пенальти проиграл "Генгаму" в матче 1/2 финала Кубка французской лиги. 

В составе гостей отметились Рони Лопеш и Александр Головин. Красно-черные сравняли счет во втором тайме счет благодаря голам Маркуса Тюрама и Александра Менди. Однако судьбу "Монако" решила серия пенальти.

Новичок "Монако" Сеск Фабрегас провел на поле весь матч.

"Генгам" - "Монако" - 2:2 д.в. (0:2, 2:0, 0:0). Пенальти - 5:4

Голы: Рони Лопеш, 18 - 0:1, Головин, 24 - 0:2, Менди, 46 - 1:2, Тюрам, 55 - 2:2.

Серия пенальти: Фабрегас - 0:1. Роделен - 1:1. Балло-Туре - 1:2. Ру - 2:2. Жемерсон - 2:3. Эбоа Эбоа - 2:3 (вратарь). Хенрикс - 2:3 (вратарь). Ребошу - 3:3. Глик - 3:3 (вратарь). Тюрам - 3:3 (вратарь). Сидибе - 3:4. Фири - 4:4. Диоп - 4:4 (штанга). Коко - 5:4.

"Генгам": Юнссон (Кайар, 90+4), Коко, Траоре, Кербрат, Ребошу, Эбоа Эбоа, Фири, Блас, Менди (Ру, 76), Ндонг (Роделен, 46), Тюрам.

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Глик, Бадиашиле, Жемерсон, Хенрикс, Рони Лопеш (Сидибе, 73), Фабрегас, Венкер, Головин (Диоп, 78), Мартинш (Тюрам-Юльен, 80).

Таким образом, "Генгам" прошел в финал Кубка французской лиги, а "Монако" завершил выступление в турнире.

Не пропустите: Головин забил первый гол за "Монако"| http://soccernews.ru

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