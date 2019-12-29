"Монако" выплатит Жардиму компенсацию

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"Монако" выплатит Жардиму компенсацию

Экс-тренер "Монако" Леонарду Жардим получит от клуба компенсацию за свое увольнение.

Как сообщает Monaco-Matin, монегаски выплатят Жардиму, а также его ассистентам Нельсону Кальдейре, Антонио Вийере и Хосе Барроаре 8 миллионов евро.

Напомним, что Жардим возглавлял клуб с января 2019 года, а также с 2014 по 2018 год.

После 18 туров "Монако" идет в Лиге 1 на седьмом месте, набрав 28 очков.

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