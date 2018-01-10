"Монако" вышел в полуфинал Кубка Лиги

В четвертьфинальном матче Кубка французской Лиги "Монако" на выезде победил "Ниццу" и вышел в следующий раунд. Голы у монегасков забивали Тома Лемар и Адама Диакаби. Единственный мяч хозяев на счету Алассана Плеа.

"Ницца" – "Монако" - 1:2 (1:2)

Голы: Лемар, 3 - 0:1, Плеа, 18 - 1:1, Диакаби, 37 - 1:2

"Ницца": Бенитес, Данте, Ле Маршан, Бюрне, Сарр, Сери (Козьелло, 81), Тамез, Срарфи (Ганаго, 77), Ле-Мелу (Сипрьен, 68), Сент-Максимен, Плеа.

"Монако": Бенальо, Глик, Раджи, Сидибе, Жемерсон, Моутинью, Фабиньо, Диакаби (Лопеш, 67), Лемар, Кейта (Ндорам, 89), Каррильо (Йоветич, 61).

Не пропустите: Эмери: "Знаю, кто такой Диарра, но я доволен имеющимся составом". | http://soccernews.ru