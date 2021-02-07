"Монако" ярко отреагировал на дубль Головина в матче Лиги 1

Пресс-служба "Монако" прокомментировала выдающуюся игру российского полузащитника Александра Головина, который сделал дубль в первые 12 минут матча чемпионата Франции с "Нимом".

"Режим Супер Сайяна активирован", - говорится в официальном Twitter монегасков.

В нынешнем сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" девять матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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