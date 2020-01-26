"Монако" заинтересовался трансферной целью "Зенита" и "Локомотива"
"Монако" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Спортинга" Маркосу Акунье, сообщает A Bola.
По сведениям издания, монегаски намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Спортинг" оценивает игрока в 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что аргентинец входит в сферу интересов "Зенита" и "Локомотива".
В нынешнем сезоне 28-летний Акунья провел за "Спортинг" 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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