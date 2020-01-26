"Монако" заинтересовался трансферной целью "Зенита" и "Локомотива"

Теги монакоспортинг лиссабонмаркос акуньязенит санкт-петербурглокомотив москва

"Монако" заинтересовался трансферной целью "Зенита" и "Локомотива"

"Монако" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Спортинга" Маркосу Акунье, сообщает A Bola.

По сведениям издания, монегаски намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Спортинг" оценивает игрока в 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что аргентинец входит в сферу интересов "Зенита" и "Локомотива".

В нынешнем сезоне 28-летний Акунья провел за "Спортинг" 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Монако" отклонил огромное предложение "Барселоны" по Бен-Йеддеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сетьен начинает с неудач в "Барселоне" - первый же экзамен провален! Разбираем матч каталонцев против "Валенсии"

Сетьен начинает с неудач в "Барселоне" - первый же экзамен провален! Разбираем матч каталонцев против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика Бенфика 17 48
2 Порту Порту 17 41
3 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 17 31
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 17 29
5 Брага Брага 17 27
6 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 17 25
7 Рио Аве Рио Аве 16 22
8 Жил Висенте Жил Висенте 17 22
9 Витория Сетубал Витория Сетубал 17 22
10 КД Тондела КД Тондела 17 20
11 Маритиму Маритиму 17 20
12 Боавишта Боавишта 16 19
13 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 17 18
14 Санта-Клара Санта-Клара 17 17
15 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 17 16
16 Белененсиш Белененсиш 17 15
17 Портимоненсе Портимоненсе 17 14
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов