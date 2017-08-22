"Монако" заплатит за Белотти 100 миллионов

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"Монако" заплатит за Белотти 100 миллионов"Монако" намерен подписать нападающего "Торино" Андреа Белотти.

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, за форварда "монегаски" готовы заплатить 100 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в его контракте. 

В "Монако" Белотти должен стать заменой Килиану Мбаппе, который близок к переходу в ПСЖ.

Читайте: У Мбаппе конфликт с тренерским штабом "Монако" | http://soccernews.ru

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