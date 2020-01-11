"Монако" заработает ещё 35 миллионов евро благодаря Мбаппе
Воспитанник "Монако" Килиан Мбаппе продолжает приносить клубу прибыль.
По информации Le Parisian, монегаски заработают ещё 35 миллионов евро, когда форвард продлит контракт с парижанами или будет продан.
Напомним, что трансфер Мбаппе в ПСЖ уже пополнил казну "Монако" на 180 миллионов евро.
В составе столичной команды 21-летний нападающий забил 79 голов и сделал 43 ассиста в 107 матчах.
Купить звёздного француза хочет мадридский "Реал".
Не пропустите: Мбаппе отказался обсуждать продление контракта с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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