"Монако" заработал 1,029 миллиарда евро на продажах игроков в период с 2010 по 2019 год
"Монако" за 9 лет продал больше всего игроков в другие команды. На трансферах футболистов монегаски заработали больше миллиарда евро.
Топ-10 команд по доходу от трансферов с 2010 по 2019 год:
1. "Монако" - 1,029 млрд
2. "Челси" - 868 млн
3. "Ювентус" - 787 млн
4. "Бенфика" - 780 млн
5. "Реал" - 763 млн
6. "Атлетико" - 754 млн
7-8. "Рома" - 726 млн
7-8. "Барселона" - 726 млн
9. "Ливерпуль" - 716 млн
10. "Боруссия" Дортмунд - 678 млн.
Ранее стало известно, какой клуб тратит больше всего на трансферы.
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