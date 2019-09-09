"Монако" заработал 1,029 миллиарда евро на продажах игроков в период с 2010 по 2019 год

Теги монакочелсибенфикаювентус

"Монако" заработал 1,029 миллиарда евро на продажах игроков в период с 2010 по 2019 год

"Монако" за 9 лет продал больше всего игроков в другие команды. На трансферах футболистов монегаски заработали больше миллиарда евро.

Топ-10 команд по доходу от трансферов с 2010 по 2019 год: 

1. "Монако" - 1,029 млрд 

2. "Челси" - 868 млн

3. "Ювентус" - 787 млн

4. "Бенфика" - 780 млн

5. "Реал" - 763 млн

6. "Атлетико" - 754 млн

7-8. "Рома" - 726 млн

7-8. "Барселона" - 726 млн

9. "Ливерпуль" - 716 млн

10. "Боруссия" Дортмунд - 678 млн.

Ранее стало известно, какой клуб тратит больше всего на трансферы.

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