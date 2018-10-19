"Монако" завёл официальную страницу в российской соцсети

Теги монакоалександр головин

"Монако" завёл официальную страницу в российской соцсети

Французский "Монако" завёл страницу в социальной сети "ВКонтакте", сообщает официальный сайт клуба.

Монегаски объяснили такой шаг желанием "быть ближе к своим болельщикам, расширять своё влияние и создавать инновационный и адаптированный контент".

Кроме того, "Монако" хочет дать возможность российским фанатам более пристально следить за выступлениями своего соотечественника Александра Головина.

Напомним, что бывший полузащитник ЦСКА перебрался в "Монако" прошлым летом за 30 миллионов евро.

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