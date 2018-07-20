"Монако" значительно повысил предложение по Головину



"Монако" продолжает переговоры по трансферу полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает Le10sport.

По сведениям издания, монегаски предложили за футболиста 35 миллионов евро, так как намерены обойти в борьбе за него "Челси".

Ранее сообщалось, что ЦСКА может расстаться с 22-летним Головиным за 30 миллионов.

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