"Монца" определилась с будущим Балотелли

Фото инстаграм Марио Балотелли

"Монца" решила избавиться от нападающего Марио Балотелли, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, клуб не будет продлевать контракт с 30-летним футболистом из-за невыхода в Серию А.

Таким образом, скандальный итальянец вскоре получит статус свободного агента.

Балотелли перешёл в "Монцу" в декабре, сыграл 14 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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