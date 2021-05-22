"Монца" определилась с будущим Балотелли
Фото инстаграм Марио Балотелли
"Монца" решила избавиться от нападающего Марио Балотелли, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, клуб не будет продлевать контракт с 30-летним футболистом из-за невыхода в Серию А.
Таким образом, скандальный итальянец вскоре получит статус свободного агента.
Балотелли перешёл в "Монцу" в декабре, сыграл 14 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
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