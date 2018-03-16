Мончи: "Барселона" - фаворит, но не нужно раньше времени списывать "Рому" со счетов"

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи высказался по поводу противостояния с "Барселоной" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Нельзя сказать, что нам очень повезло. Нам достался самый сложный соперник, лучшая команда в мире. Но на этой стадии нет лёгких соперников. "Барселона" - фаворит, но не нужно раньше времени списывать "Рому" со счетов. Мы воодушевлены этим противостоянием. Надеюсь, мы сможем сразиться с ними. Это футбол. Нас ждут два матча, и мы выложимся полностью" - цитирует Мончи Sport.es.

Напомним, что первый матч между "Барселоной" и "Ромой" состоится 3 апреля в Каталонии, а ответный матч - 10 апреля в Риме. | http://soccernews.ru