Мончи: "Барселона" - фаворит, но не нужно раньше времени списывать "Рому" со счетов"

Теги барселонарома

Мончи: "Барселона" - фаворит, но не нужно раньше времени списывать "Рому" со счетов"

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи высказался по поводу противостояния с "Барселоной" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Нельзя сказать, что нам очень повезло. Нам достался самый сложный соперник, лучшая команда в мире. Но на этой стадии нет лёгких соперников. "Барселона" - фаворит, но не нужно раньше времени списывать "Рому" со счетов. Мы воодушевлены этим противостоянием. Надеюсь, мы сможем сразиться с ними. Это футбол. Нас ждут два матча, и мы выложимся полностью" - цитирует Мончи Sport.es.

Напомним, что первый матч между "Барселоной" и "Ромой" состоится 3 апреля в Каталонии, а ответный матч - 10 апреля в Риме. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов