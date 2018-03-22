Мончи: "Без Месси "Барселона" теряет свою красоту"

Спортивный директор "Ромы" Мончи оценил значимость ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси для своей команды.

" Без Месси "Барселона" теряет свою красоту. Месси делает разницу на поле и делает "Барсу" еще более непобедимой командой. Но в ее составе есть и другие игроки, которые делают ее очень сложным соперником ", - цитирует Мончи Cadena Cope.

Отметим, что "Рома" сыграет против "Барселоны" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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