Мончи: "Без Месси "Барселона" теряет свою красоту"

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Мончи: "Без Месси "Барселона" теряет свою красоту"Спортивный директор "Ромы" Мончи оценил значимость ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси для своей команды.

"Без Месси "Барселона" теряет свою красоту. Месси делает разницу на поле и делает "Барсу" еще более непобедимой командой. Но в ее составе есть и другие игроки, которые делают ее очень сложным соперником", - цитирует Мончи Cadena Cope.

Отметим, что "Рома" сыграет против "Барселоны" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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