Мончи: "Думаю, Манолас проведет еще некоторое время в нашей команде"

Спортивный директор "Ромы" Мончи рассказал о будущем защитника Костаса Маноласа.

"На данный момент Манолас является футболистом "Ромы". Думаю, он проведет еще некоторое время в нашей команде. Мы будем рады, если он останется с нами до окончания действия своего соглашения" - приводит слова Мончи официальный сайт клуба.

Соглашение Маноласа с "волками" рассчитано до лета 2019 года. В прошлом сезоне он провел 45 поединков и сделал 2 голевые передачи.

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