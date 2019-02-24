Мончи имеет еще два варианта продолжения карьеры

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Мончи имеет еще два варианта продолжения карьеры

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи летом планирует покинуть клуб.

Как сообщает Football Italia, у испанца на руках имеется два предложения. Заполучить Мончи пытается ПСЖ и "Севилья", в которой он уже занимал должность спортдира с 2000 по 2017 год.

Ранее также ходили слухи об интересе "Арсенала" и "Барселоны" к 50-летнему функционеру.

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