Мончи извинился перед Куманом и Месси

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Мончи извинился перед Куманом и МессиСпортивный директор "Севильи" Рамон Мончи принес извинения наставнику "Барселоны" Роналду Куману и нападающему Лионелю Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, Мончи назвал главного тренера каталонцев "нытиком" во время ответного матча 1/2 Кубка Короля. Причиной стали  жалобы на судейство со стороны голландского специалиста.

Кроме того функционер извинился перед Месси, с которым у него была перепалка.

Источники утверждают, что аргентинец и Куман приняли извинения.

Читать подробности: Боссы "Севильи" и Месси устроили словесную перепалку после матча | http://soccernews.ru
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