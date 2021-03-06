Мончи извинился перед Куманом и Месси

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи принес извинения наставнику "Барселоны" Роналду Куману и нападающему Лионелю Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, Мончи назвал главного тренера каталонцев "нытиком" во время ответного матча 1/2 Кубка Короля. Причиной стали жалобы на судейство со стороны голландского специалиста.

Кроме того функционер извинился перед Месси, с которым у него была перепалка.

Источники утверждают, что аргентинец и Куман приняли извинения.