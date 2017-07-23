Мончи: "Коларов обладает огромным опытом и способен быстро, без раскачки, помочь команде"

Спортивный директор "Ромы" Мончи поделился мнением о трансфере защитника Александра Коларова.

"Коларов обладает огромным опытом и способен быстро, без раскачки, помочь команде. Верю, что он поможет нам развиваться как на поле, так и за его пределами.

Хочу поблагодарить его за энтузиазм и желание, проявленные во время переговоров" - приводит слова Мончи Goal.com.

Читайте также: "Рома" объявила о трансфере Коларова. | http://soccernews.ru