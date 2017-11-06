Мончи: "Летом "Лестер" отказался продавать Махреза "Барселоне"

Спортивный директор итальянской "Ромы" Мончи рассказал о нежелании английского "Лестера" расставаться со своим ключевым футболистом Риядом Махрезом.

" Мы хотели подписать игрока атакующего плана, который мог бы заменить Мохамеда Салаха, и мы подумали о Махрезе. Однако, эта операция не состоялась по причине того, что его клуб не хотел его продавать. Это не оправдание, так как англичане также отказали "Барселоне ", - цитирует Мончи La Gazzetta dello Sport.

Напомним, летом Орье мог перейти в "Барселону". | soccernews.ru