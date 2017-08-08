Мончи: "Махреза не будет в "Роме"

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Мончи: "Махреза не будет в "Роме"

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи заявил, что клуб не сумел договориться о покупке алжирского полузащитника "Лестера" Рияда Махреза.

"Мы сделали все возможное, чтобы купить Махреза. Он мог стать самой дорогой покупкой в истории нашего клуба. Впрочем, "Лестер" не собирается его продавать", - приводит слова Мончи Football Italia. 

Ранее сообщалось, что "Рома" предлагала за 26-летнего Махреза 35 миллионов евро, но англичане требовали за него не менее 40 миллионов.

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