Мончи: "Месси обладает способностью решать исход матчей, чего не умеет делать никто"

Спортивный директор "Ромы" Мончи высказался о предстоящих матчах своей команды против каталонской "Барселоны" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Было бы ошибкой думать, что "Барса" - это только Месси. У него есть способность решать исход матчей, чего не умеет делать никто. Мы должны понимать это и попытаться противодействовать ему, но нам также предстоит столкнуться с коллективной игрой команды, в составе которой имеются другие отличные игроки ", - цитирует Мончи El Mundo Deportivo.

Напомним, "Рома" нацелилась на хавбека "Аякса". | soccernews.ru