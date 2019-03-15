Мончи может вернуться в "Севилью"

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Мончи может вернуться в "Севилью"

Президент "Севильи" Хосе Кастро заявил, что экс-спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи может снова вернуться в Испанию. Об этом сообщает Football Espana.

Ранее стало известно, что сообщалось, он почти согласовал контракт с "Арсеналом", однако президент испанского клуба уверен, что Мончи вернется. 

Ранее главный тренер "Севильи" был уволен с поста главного тренера из-за плохих результатов команды. Его заменил Хоакин Капаррос.

"Хоакин перестанет быть спортивным директором и будет тренировать. Мы работаем над тем, чтобы привлечь нового спортивного директора", - сказал Кастро.

Мончи работал спортивным директором "Севильи" с 2000 по 2017 год.

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