Мончи намерен переманить в "Рому" защитника "Реала"

Спортивный директор итальянской "Ромы" Мончи намерен подписать в свой клуб защитника мадридского "Реала" Начо Фернандеса.

Как информирует испанская пресса, представитель "волков" рассчитывает убедить 27-летнего бека в том, что для его карьеры переезд в Серию А станет шагом вперед. Мончи готов пообещать футболисту не только солидный оклад, но и стабильную игровую практику, что в преддверии Чемпионата Мира 2018 года, может стать определяющим фактором для игрока.

В завершившемся сезоне Начо забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Рома" поставила ультиматум Маноласу. | soccernews.ru