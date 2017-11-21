Мончи назвал игрока "Атлетико", которого бы он подписал в "Рому"

Спортивный директор итальянской "Ромы" Мончи назвал игрока мадридского "Атлетико", которого бы он подписал в свой клуб.

" Я уже несколько раз говорил с Саулем , но я мог бы также назвать Коке, Филипе Луиса... Вообще же, в их составе выступает много квалифицированных футболистов ", - приводит слова 49-летнего функционера "волков" Marca.

Напомним, "Атлетико" определился с заменой для Гризманна. | soccernews.ru