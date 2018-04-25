Мончи назвал причину продажи Салаха в "Ливерпуль"

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи назвал причину продажи бывшего вингера своей команды Мохамеда Салаха в "Ливерпуль".

" Салаха продал я лично, но у нас есть объяснение. Тогда мы подверглись очень требовательному контролю со стороны УЕФА, и мы вынуждены были продавать. Когда я только приехал в Рим, мы получили предложение в размере 30-ти миллионов, но в итоге мы договорились о почти 50-ти миллионах с бонусами. Это все, что мы могли сделать ", - цитирует Мончи El Mundo Deportivo.

Напомним, Де Росси верит в камбэк в противостоянии с "Ливерпулем". | soccernews.ru