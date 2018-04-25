Мончи назвал причину продажи Салаха в "Ливерпуль"

Теги ромаливерпульмохамед салах

Мончи назвал причину продажи Салаха в "Ливерпуль"Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи назвал причину продажи бывшего вингера своей команды Мохамеда Салаха в "Ливерпуль".

"Салаха продал я лично, но у нас есть объяснение. Тогда мы подверглись очень требовательному контролю со стороны УЕФА, и мы вынуждены были продавать. Когда я только приехал в Рим, мы получили предложение в размере 30-ти миллионов, но в итоге мы договорились о почти 50-ти миллионах с бонусами. Это все, что мы могли сделать", - цитирует Мончи El Mundo Deportivo.

Напомним, Де Росси верит в камбэк в противостоянии с "Ливерпулем". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов