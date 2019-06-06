Мончи не отпустит Промеса в "Спартак"
Хавбек "Севильи" Квинси Промес, скорее всего, не сможет вернуться в "Спартак".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи выступает за сохранение футболиста в команде. Мончи уже обратился с новому наставнику команды Хулену Лопетеги с просьбой, использовать Промеса на позиции крайнего атакующего полузащитника.
В минувшем сезоне Промесу пришлось закрывать много позиций, в том числе и крайнего защитника. Он провел 49 игр, забил три гола и отдал шесть ассистов.
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