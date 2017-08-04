Мончи поделился мнением о трансфере Неймара в ПСЖ

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Мончи поделился мнением о трансфере Неймара в ПСЖ

Спортивный директор "Ромы" Рамон Родригес Мончи прокомментировал трансфер Неймара из "Барселоны" в ПСЖ.

"Этот трансфер создаёт чувство дискомфорта и страха, и я не знаю, к чему мы придём. Не хочу думать, что мы создаём мыльный пузырь, который лопнет в какой-то момент, как тот, который навредил мировой экономике.

Моя позиция - не покупать дорогих футболистов, а был ли этот трансфер законным, решат футбольные инстанции. Но у меня это всё вызывает некоторый дискомфорт, меня пугает это шоу миллионеров, когда в мире многие люди испытывают проблемы. Мы должны смотреть в зеркало, но иногда не делаем этого" - приводит слова Мончи Gianlucadimarzio.com.

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