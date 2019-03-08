Мончи покидает "Рому": стала известна дата ухода

Теги ромарамон родригес вердехо мончиарсенал лондон

Мончи покидает "Рому": стала известна дата ухода

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи в ближайшие часы покинет свой пост, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, уже сегодня, 8 марта, стороны объявят о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

Таким образом, испанский функционер уйдёт из римского клуба вслед за тренером Эусебио Ди Франческо, которого уволили накануне.

50-летний Мончи начал работать в "Роме" в апреле 2017 года. Скорее всего, карьеру он продолжит в лондонском "Арсенале".

Не пропустите: "Рома" заинтересовалась румынским тренером. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названо имя лучшего игрока по итогам недели в Лиге Чемпионов

Названо имя лучшего игрока по итогам недели в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 72
2 Наполи Наполи 26 56
3 Милан Милан 26 48
4 Интер Милан Интер Милан 26 47
5 Рома Рома 26 44
6 Лацио Лацио 25 41
7 Торино Торино 26 41
8 Аталанта Аталанта 26 41
9 Сампдория Сампдория 26 39
10 Фиорентина Фиорентина 26 36
11 Сассуоло Сассуоло 26 31
12 Дженоа Дженоа 26 30
13 Парма Парма 26 30
14 Кальяри Кальяри 26 27
15 Удинезе Удинезе 25 25
16 СПАЛ СПАЛ 26 23
17 Эмполи Эмполи 26 22
18 Болонья Болонья 26 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 26 17
20 Кьево Кьево 26 10
Полная таблица

топ-5 тегов