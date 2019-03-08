Мончи покидает "Рому": стала известна дата ухода
Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи в ближайшие часы покинет свой пост, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, уже сегодня, 8 марта, стороны объявят о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.
Таким образом, испанский функционер уйдёт из римского клуба вслед за тренером Эусебио Ди Франческо, которого уволили накануне.
50-летний Мончи начал работать в "Роме" в апреле 2017 года. Скорее всего, карьеру он продолжит в лондонском "Арсенале".
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|Рома
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