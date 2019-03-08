Мончи покидает "Рому": стала известна дата ухода

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи в ближайшие часы покинет свой пост, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, уже сегодня, 8 марта, стороны объявят о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

Таким образом, испанский функционер уйдёт из римского клуба вслед за тренером Эусебио Ди Франческо, которого уволили накануне.

50-летний Мончи начал работать в "Роме" в апреле 2017 года. Скорее всего, карьеру он продолжит в лондонском "Арсенале".

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