Мончи: "Получили сумасшедшее предложение по Алиссону"

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Мончи: "Получили сумасшедшее предложение по Алиссону"Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи прокомментировал продажу голкипера своей команды Алиссона в "Ливерпуль".

"Мы получили сумасшедшее предложение. Моя задача состоит в том, чтобы понять, что будет лучше для клуба. Это не связано с отсутствием амбиций. Пока что мы еще ничего не закрыли, переговоры будут завершены, как только все будет готово. Действительно, Алиссон уже находится в Ливерпуле, а мы находимся в стадии продвинутых переговоров. Если будет все в порядке, то его трансфер, как я думаю, будет закрыт в ближайшее время", - цитирует спортдира "волков" fichajes.com.

Напомним, "Рома" уже определилась с приоритетным кандидатом на замену Алиссону. | soccernews.ru

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Сумасшедшее предложение! Сколько просили столько и получили

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