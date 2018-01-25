Мончи: "Предложение "Челси" по Джеко оказалось недостаточно хорошим"

Спортивный директор итальянской "Ромы" Мончи высказался по будущему форварда своей команды Эдину Джеко, в подписании которого заинтересован лондонский "Челси".

" Мы готовы рассматривать предложения, а потом принимать решения. В настоящее время Джеко находится здесь, и мы счастливы. Это означает, что полученное нами предложение оказалось не достаточно хорошим ", - цитирует Мончи Marca.

Напомним, сам Джеко уже согласовал контракт с "Челси". | soccernews.ru