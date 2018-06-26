Мончи: "Предложений по Алиссону "Рома" не получала"

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Мончи: "Предложений по Алиссону "Рома" не получала"Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи высказался о возможном уходе из клуба голкипера его команды Алиссона.

"на сегодняшний предложений по Алиссону не поступало. Я читал много информации в СМИ, но предложения по нему мы не получали. Такова реальность, Я могу обсуждать только настоящее положение дел", - цитирует спортдира "волков" TuttoMercatoWeb.

Напомним, ранее сообщалось, что к подписанию Алиссона близок "Реал". | soccernews.ru

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