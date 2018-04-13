Мончи прокомментировал грядущее противостояние с "Ливерпулем"

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, по итогам которой в соперники "волкам" достался "Ливерпуль".

"Нам будет противостоять сильный соперник, который выбил из турнира "Манчестер Сити", но сейчас мы думаем только о своей команде и хотим повторить то, что сотворили в противостоянии с "Барселоной". Этот результат должен добавить нам уверенности, но матчи с "Ливерпулем" - это совсем другая история" - цитирует Мончи Football Italia.

Напомним, что первые матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов пройдут 24-25 апреля, а ответные - 1-2 мая.

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