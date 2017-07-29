Мончи прокомментировал ситуацию с возможным трансфером Махреза

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Мончи прокомментировал ситуацию с возможным трансфером Махреза

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи прокомментировал ситуацию с возможным трансфером полузащитника "Ромы" Рияда Махреза.

"Мы работаем не только с одним именем. Логично, что у нас есть несколько вариантов, просто дело Махреза стало публичным, а другие - нет. По Махрезу сделали два предложения, второе было справедливым, позже мы прекратили контакты. Махрез не единственная опция. Правда, что это может быть наше последнее предложение. Мы оцениваем другие варианты" - приводит слова Мончи Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Лестер" может пойти на уступки и клубы согласуют сумму трансфера на отметке 36-37 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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